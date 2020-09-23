Жители Каменска-Уральского вызвали полицию из-за вооружённых людей у мэрии

В мэрии Каменска-Уральского прошла проверка полиции из-за сообщения о том, что в здание горадминистрации зашли люди с автоматами, сообщила Znak.com пресс-секретарь мэрии Елена Шеремет.

По её словам, инцидент произошёл накануне. Вооружённые люди, о которых бдительные горожане сообщили в полицию, оказались представителями 14 молодёжных патриотических объединений Южного управленческого округа, которым вчера в администрации вручали «копии Знамени Победы». Оружие, которое напугало граждан, было музейным экспонатом, уточнила она.

«В рамках этой церемонии проводился показ вооружения — и современного, и времён Великой Отечественной войны, поскольку это патриотические объединения. Эта выставка артефактов постоянно путешествует. Занимается ею Алексей Кузнецов из поискового отряда "Исетская застава". У него все разрешительные документы есть, он это же объяснил сотрудникам полиции. Бывает», — сказала Шеремет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что лицам, имеющим отношение к музейному оружию, тоже необходимо помнить правила поведения.