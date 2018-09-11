Жители Екатеринбурга сняли со сломанного банкомата 1,4 миллиона рублей

Полиция Екатеринбурга направила в суд уголовные дела в отношение трёх местных жителей, подозреваемых в хищении крупной суммы денег из сломанного банкомата. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского УМВД, 5 июля 2017 года двое мужчин решили снять в терминале на улице Алтайской тысячу рублей, но банкомат выдал купюру в 5000 рублей. Обвиняемые ещё раз направили запрос о выдаче 1000 рублей, но банкомат снова выдавал пятитысячную купюру.

По версии следствия, обвиняемые поняли, что в системе произошел сбой, и сняли таким образом около 1 млн рублей. Позже ещё один мужчина решил точно так же обмануть банкомат. В общей сложности банк потерял 1 млн 388 тысяч рублей.

Оказалось, что ошибку совершили инкассаторы. При подготовке кассет с деньгами для банкомата в ячейку для 1000-рублёвых банкнот они положили пятитысячные купюры. Банк провёл внутреннюю проверку, и инкассаторов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Мужчины вину признали, раскаялись и частично возместили ущерб.