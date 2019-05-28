Жители Екатеринбурга попросили у Козицына и Алтушкина школу вместо храма

Жители посёлка Рудный в Чкаловском районе Екатеринбурга обратились с письмом к уральским бизнесменам Андрею Козицыну и Игорю Алтушкину с просьбой построить вместо храма Святой Екатерины школу, со ссылкой на копию письма пишет Ura.ru.

«Вы уверены, что храм — это лучший подарок городу? Может, всё-таки лучше строить школы и больницы? В конце концов, храмов в городе переизбыток, а вот больниц и школ не хватает. Например, наши дети остались без школы…» — рассказывают авторы письма.

По словам жителей, здание школы № 54 в посёлке было очень старым, аварийным, его закрыли на реконструкцию, 10 лет оно стояло заброшенным.

«Люди писали и губернатору, и в приёмную президента [чтобы восстановили здание]. Но администрация решила, что это дорого, и школу № 54 просто ликвидировали без согласования с жителями. Здание отремонтировали, потратив на это 110 млн рублей, и передали школе № 131 на Уктусе», — пишут екатеринбуржцы.

По словам местных жителей, теперь в Рудном есть только начальная школа: в здании, в которое вложили более ста миллионов, учится 21 ребёнок, а все остальные дети старше четвёртого класса вынуждены ездить в школу в соседние микрорайоны — на Уктус или Химмаш.

«Более обеспеченные родители возят детей на машине, остальные ездят на автобусе. Он ходит строго по расписанию — 1-2 раза в час. Опоздал на автобус — опоздал на урок. Некоторые, чтобы не ждать, идут пешком до улицы Пархоменко, ведущей на Химмаш. Сердце обливается слезами, когда дети бредут по обочине дороги пешком 5 км. Иногда люди на машинах их подвозят, но в наше время садиться к чужим людям в машину небезопасно», — говорится в письме.

Авторы письма уверены, что проблема с каждым годом будет всё острее, так как в окрестностях Рудного активно строят дома.

«Раз уж вы готовы потратить 3,5 млрд рублей на храм, может, построите в нашем посёлке школу? Она стоит в разы меньше. Школа точно будет хорошим подарком к 300-летию города», — обращаются они к меценатам.

Родители пишут, что не возражают, даже если в школе будут преподавать основы православия, а некоторые рядом со своими подписями уточняют, что они и за храм, и за школу. По словам авторов послания, в ближайшее время они намерены передать или направить письмо в Фонд Святой Екатерины.

Напомним, с 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на месте, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огораживающий место предполагаемой стройки.

После недели протестов, задержаний, арестов, а также после высказанной президентом РФ оценки происходящего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.