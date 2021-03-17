Жители домов по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле жалуются, что управляющая компания отключила холодное и горячее водоснабжение на весь день

На Гальянке управляющая компания «СтройСервис» разместила объявление о плановых ремонтных работах сегодня, 17 марта, по адресам ул.Булата Окуджавы д. 2, 5, 7,9, 11, 13 и ул. Удовенко, 15. В этот день должны были прекратить подачу холодной воды с девяти утра до шести часов вечера. Но жители домов жалуются, что было отключено не только холодное, но и горячее водоснабжение.

«В доме проживает много людей с детьми. Мы заранее набрали воды. В половине девятого уже была выключена вся вода. Мы позвонили в управляющую компанию, но они сказали, что все вопросы к водоканалу. В водоканале же нам говорят, что они закрыли один вентиль с холодной водой. И все вопросы мы должны задавать только управляющей компании», — рассказал Сергей Щетинин, житель дома № 3 по улице Булата Окуджавы.

В «Водоканале-НТ» жителям сообщили, что управляющая компания запросила отключение только холодной воды. Семьи с маленькими детьми в течение дня не могли помыть даже руки, потому что рассчитывали на наличие горячей воды. На телефонные звонки журналистов управляющая компания «СтройСервис» не отвечает. Глава администрации Тагилстроевского района Денис Парамонов рассказал АН «Между строк», что жалоб сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало и о проблемах с водоснабжением там не знают.

По словам жителей Гальянки, вода появилась в домах после шести часов вечера, но грязная и пользоваться ею нельзя.