Жителей Свердловской области предупреждают о грозах и ветре с порывами до 25 м/с

Уральские синоптики вновь предупреждают жителей Свердловской области о грозах с сильными ливнями и крупным градом, а также шквалистом ветре с порывами до 25 м/с. По прогнозам Уральского гидрометцентра, такая непогода ожидает свердловчан 1 и 2 августа. Температура воздуха днём в эти дни составит 12–19 градусов выше нуля, ночью — плюс 7–13 градусов. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный.

В Нижнем Тагиле 1 и 2 августа ожидаются сильные дожди. Днём на улице будет холодать до 15 градусов выше нуля, ночью — до 11 градусов. Похожая погода сохранится и в выходные.

Специалисты областного МЧС просят жителей и гостей региона в ближайшие дни соблюдать меры безопасности и не пренебрегать рекомендациями спасателей. Не стоит купаться и плавать на лодках в водоёмах во время грозы. Следует воздержаться от турпоходов и работы на высоте. Во время сильного ветра нельзя парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, также следует держаться как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов и линий электропередачи.

Напомним, при возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо информировать единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила по телефонам: 8(3435)25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.