Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре

Сегодня, 28 января, в Свердловской области действует штормовое предупреждение. При порывах его скорость будет достигать 20 м/с, сообщили в ГУ МЧС России региона.

Свердловчан просят плотно закрыть окна и двери помещений, убрать с балконов вещи, которые может сдуть ветром. Автомобилистам следует оставлять машины в гаражах или на закрытых парковках. Если такой возможности нет, транспорт лучше припарковать вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев, мостов, трубопроводов и ЛЭП.

За помощью при возникновении происшествий необходимо обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня в Нижнем Тагиле будет пасмурная погода, температура может подняться до 0 градусов. Тепло задержится в нашем городе до середины следующей недели, до 3 февраля. Столбики термометров будут показывать от –1 до –6 градусов днём и от –6 до –13 градусов ночью.

Самым холодным днём, по данным синоптиков, станет суббота: –10 днём и –17 ночью. А понедельник, 1 февраля, будет очень тёплым: +3 днём и –6 ночью.