Жителей Свердловской области оштрафовали за нарушение самоизоляции на 4,6 млн рублей

Суды Свердловской области с конца марта вынесли более 1,2 тысячи штрафов на общую сумму более 4,6 млн рублей за нарушения режима повышенной готовности и режима обязательной самоизоляции, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Всего суды рассмотрели 1,8 тысячи дел, связанных с нарушением режима повышенной готовности, штрафами заканчивалось большинство из них. Ещё по 434 делам вынесли предупреждение, по 121 делу, касающемуся работы предприятий, вынесли приостановление деятельности на определённый срок. По 53 делам производство было прекращено.

Больше всего дел — 1,5 тысячи — суды рассмотрели по части 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»), они были связаны с нарушением режима самоизоляции, согласно которому жителям региона запрещалось выходить на улицу без необходимости. В качестве наказания за это административное правонарушение предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

«Сами нарушители дали неординарные пояснения своим действиям. Мужчина, спавший в центре Екатеринбурга на лавочке, пояснил, что шёл с работы и устал, другой гражданин, спавший на соседней скамейке, пояснил сотрудникам полиции, что "утомился после выходных". Мужчина, остановленный сотрудниками полиции на улице Комсомольской в 3 часа ночи, заявил, что устал от самоизоляции и решил прогуляться. Женщина, распивавшая спиртные напитки во дворе дома по улице Июльской, уверяла сотрудников полиции, что идёт в магазин за хлебом», — рассказали в облсуде.

По статье 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор»), по которой штрафовали нарушителей прямых постановлений Роспотребнадзора об изоляции, рассмотрели 18 дел. По статье 38 закона Свердловской области («Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»), которая применялась в основном до вступления в силу статьи 20.6.1 КоАП РФ, рассмотрели 24 административных дела.

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