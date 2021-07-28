Жителей Нижнего Тагила зовут на благотворительный заплыв на сап-досках

В это воскресенье, 1 августа, тагильчане смогут поучаствовать в благотворительном заплыве на сап-досках. Вырученные с аренды досок средства передадут в местный благотворительный фонд «Живи, малыш», который помогает больным детям со всей России.

«У нас часто катается одна девушка, и она нам рассказала про фонд, про акцию “Чайные бега”. Мы подумали и решили провести благотворительный заплыв. Фонд поддержал нашу идею», — рассказал Денис Смышляев, лидер команды «Сап-сёрфинг в горах».

Сап-прогулка пройдёт в первый день августа в 10:00 на пляже возле отеля Demidov Plaza. Сначала участникам выдадут спасательные жилеты, инструкторы проведут инструктаж, а после сапсёрферы в течение часа будут плавать по акватории Тагильского пруда. Планируется, что участники доплывут до парка имени Бондина, а потом развернутся обратно. Стоимость заплыва — 1000 рублей. Все собранные деньги пойдут на лечение больных детей. Всего в мероприятии смогут поучаствовать 20 человек.

«Если желающих будет больше, я думаю, мы в этот же день проведём второй заплыв. Или будем проводить такую акцию на регулярной основе», — подытожил Денис Смышляев.

На благотворительный заплыв действует предварительная регистрация по телефону или WhatsApp 8 (992) 026-66-82. Организаторы отмечают, что из-за погодных условий мероприятие может быть перенесено. Однако пока уральские синоптики обещают тагильчанам солнечные выходные с комфортными +25 градусами тепла.