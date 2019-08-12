Жителей Нижнего Тагила ждёт тёплая и дождливая рабочая неделя

На этой рабочей неделе жителей Нижнего Тагила ожидают дожди и тёплая погода — до 23 градусов выше нуля. По данным синоптиков, 12 и 13 августа столбики термометров днём будут подниматься до плюс 18–21 градуса, прогнозируются небольшие дожди. Но уже в среду, 14 августа, потеплеет до 22–23 градусов выше нуля, будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, северо-восточный.

В отдельных городах Свердловской области дневная температура воздуха поднимется сегодня, 12 августа, до 23–25 градусов выше нуля, ночная — до плюс 15–18 градусов. Возможны грозы с дождями и градом, а также туман.