Жителей Нижнего Тагила ждёт тёплая и дождливая рабочая неделя

На этой рабочей неделе тагильчан ожидает тёплая и пасмурная погода. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 13 градусов выше нуля. Ночью, по данным Уральского гидрометцентра, возможны заморозки до минус трёх градусов.

В целом в Свердловской области погода будет переменчивой. В городах ожидаются местами незначительные дожди и прохладный ветер. Днём прогнозируется максимум до плюс 14 градусов, ночью — до 3 градусов ниже нуля. До 20:00 23 апреля на территории региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.