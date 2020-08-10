Жителей Нижнего Тагила ждёт холодное и дождливое начало недели

В начале наступившей рабочей недели тагильчан ждут сильные дожди и не больше 15 градусов тепла в дневное время. По ночам столбики термометров будут опускаться до 8 градусов выше нуля. Сегодня, 10 августа, в городе действует экстренное предупреждение. Синоптики предупреждают жителей о ливнях с крупным градом и шквалистом усилении северного ветра до 25–27 м/с. К середине недели ожидается потепление до плюс 18 градусов. Погода прогнозируется пасмурная.

В ряде городов Свердловской области воздух будет прогреваться в ближайшие дни до плюс 26 градусов. В горах ожидается лишь 10 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о северном ветре с порывами до 27 м/с и грозах с градом и дождями.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.