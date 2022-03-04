Жителей Нижнего Тагила просят поделиться мнением о благоустройстве исторической части города 

Нижний Тагил примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как сообщили в Центре развития туризма, в конкурсе могут участвовать муниципалитеты, которые имеют исторические застройки первой половины XX века и ранее.

Цель конкурса — привлечь туристов и помочь им задержаться в городе за счёт информационной доступности, благоприятных условий для посещения культурных объектов и объединения основных достопримечательностей в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов.

Чтобы подать заявку на конкурс, необходимо сформировать альбом-презентацию в электронном виде с описанием комплекса мероприятий по обустройству туристского центра города, а также описанием прогнозируемой туристской привлекательности.

Администрация Нижнего Тагила готовит заявку на обустройство исторической части города в границах Челюскинцев, проспекта Ленина, проспекта Мира, Горошникова, Красногвардейской и Садовой.

Мэрия приглашает тагильчан принять участие в обсуждении проекта. Для этого нужно заполнить анкету, в которой можно выбрать, как именно благоустроить город. Среди вариантов — обустройство системы уличной навигации и ориентирующей информации для русских и иностранных туристов; формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд инвалидов, включая поручни, подъёмники, пандусы, сигнальные устройства для инвалидов (визуальные, звуковые, тактильные и прочие средства ориентации, информации и сигнализации); строительство велодорожек. Проголосовать за предлагаемые мэрией варианты можно до 18 марта на сайте Центра развития туризма.

По итогам конкурса будет определено 12 победителей, которые получат по 130 млн рублей. Оценивать заявки будет межведомственная рабочая группа, федеральная комиссия из представителей Ассоциации малых и средних городов России и Ассоциации туроператоров.