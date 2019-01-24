Жителей Нижнего Тагила просят оценить первые 100 дней Владислава Пинаева на посту мэра

Сегодня, 24 января, исполняется 100 дней со дня инаугурации мэра Владислава Пинаева. 15 октября прошлого года 28 депутатов Нижнетагильской гордумы единогласно выбрали его новым главой города. Ранее кандидатура Пинаева была одобрена свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и градообразующими предприятиями. С момента назначения врип мэра и до сегодняшнего дня управленец провёл десятки переговоров с представителями предприятий и областного правительства, добился выделения городу дополнительно около миллиарда рублей, запуска ряда социально важных проектов, отмечают в администрации города.

Сегодня пресс-служба мэрии опубликовала в соцсетях опрос, где предлагает тагильчанам самим выбрать наиболее значимые проекты, которые были реализованы или стартовали в Нижнем Тагиле во время работы Пинаева.

«Мы понимаем, что за 100 дней замки не построить, — отмечает пресс-секретарь мэра Алла Жернакова. — Есть уже реализованные проекты. Это окончание строительства первой очереди парка “Народный”, реконструкция дворов, завершение ремонта транспортного коридора на Вые. Стартовавшие проекты — работа над экологическими проектами, концессионным соглашением. Самым важным проектом мы считаем продолжение строительства школы на Муринских прудах. Благодаря договорённостям Владислава Юрьевича с губернатором удалось решить вопрос по окончанию финансирования объекта и предусмотреть средства уже на оснащение школы современным оборудованием и её функционирование в последние четыре месяца 2019 года. Многие не верили, что сдадут многострадальные дороги в сторону Максима Горького — Быкова — Космонавтов, контракт у подрядчика завершается только в 2021 году, но все дороги уже сданы. Все радуются, ездят, нареканий серьёзных ни у кого нет».

Уже окончено проектирование легкоатлетического манежа, завершается проектирование моста через Тагильский пруд и ведётся работа по заключению концессионного соглашения по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила за 6,8 млрд рублей. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал мэру Пинаеву помочь в реализации этих трёх важных для города объектов.