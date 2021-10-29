Жителей Нижнего Тагила призывают поучаствовать в акции «Тёплая помощь» и поделиться зимними вещами с бездомными

В Нижнем Тагиле отдел социального служения Нижнетагильской епархии совместно с благотворительным фондом «Ковчег» запустил акцию «Тёплая помощь» (12+). Каждый тагильчанин сможет принести тёплые носки, варежки, шарфы, шапки, куртки и ботинки, которые передадут нуждающимся.

«Наступают холода – самое сложное время для тех, кто остался без крыши над головой. Значит, пора их утеплить! Если у вас дома есть добротные тёплые вещи, которые вы не носите, приносите их в отдел социального служения Нижнетагильской епархии», — говорится на сайте благотворительного фонда «Ковчег».

Епархиальный отдел соцслужения действует при храме Сергия Радонежского на улице Металлургов, 32. Пожертвованные вещи будут отдавать бездомным каждый четверг во время раздачи горячих обедов.

О том, как выживают бездомные в Нижнем Тагиле и почему они не возвращаются в прежнюю жизнь, можно почитать в нашем большом материале.