Жителей Нижнего Тагила призывают нести цветы и игрушки к скульптуре «Семья» в Театральном сквере. Организаторы начинают отменять развлекательные мероприятия

В группах Нижнего Тагила в соцсетях предлагают горожанам организовать мемориал в память о погибших в Кемерове. Администраторы крупнейшего городского паблика «Типичный тагильчанин» призвали нести цветы и игрушки к статуе «Семья» в Театральном сквере.

Ещё до объявления общенационального траура организаторы начали отменять развлекательные мероприятия.

Как писало АН «Между строк», накануне мэр Сергей Носов распорядился отменить торжественный вечер, посвящённый Дню работника культуры. Актёры Нижнетагильского драмтеатра решили отказаться от любых торжеств в честь Всемирного дня театра, который празднуется сегодня. В филармонии сегодня состоится академический концерт, который начнётся с минуты молчания в память о погибших кемеровчанах.

В воскресенье, 25 марта, загорелся ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В одном из залов кинотеатра оказались запертыми десятки взрослых и детей, смотревших мультфильм. Люди звонили родственникам и прощались с ними, задыхаясь от дыма. На сегодняшний день известно о 64 погибших. Большинство погибших — 41 человек — дети.