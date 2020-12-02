Жителей Нижнего Тагила приглашают пройти тестирование на тему доступной среды

3 декабря, в Международный день инвалидов, в России пройдёт онлайн-акция по вопросам качества доступной среды. Любой желающий сможет проверить, хорошо ли он знает о трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью.

Тест «Доступная среда» уже несколько лет подряд проводится по инициативе Всероссийского общества инвалидов, Центра обучения профессионалов здравоохранения и Общероссийского народного фронта. Школьников ждут 30 онлайн-вопросов, а взрослых — 50. По итогам ответов участников будут определены регионы-лидеры по уровню знаний в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью. Эти данные позволят повысить уровень информированности граждан в вопросах организации доступной среды и инклюзивного взаимодействия, отмечают организаторы.

Чтобы принять участие в тестировании, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Там же можно ознакомиться с правилами акции.

В прошлом году тест «Доступная среда» прошли более 14 тысяч человек из 72 субъектов Российской Федерации. Больше всего правильных ответов участники тестирования дали на вопросы из блока ситуационной помощи людям с нарушением зрения, а максимальное количество неправильных ответов было зафиксировано в блоке морально-психологических аспектов общения, нормативной базы и организации доступного пространства. Наиболее высокие баллы получили специалисты сферы социального обслуживания, административно-управленческой и офисной деятельности, а также врачи и представители культуры и искусства.

Международный день инвалидов, или Международный день людей с ограниченными возможностями, отмечается 3 декабря с 1992 года. Он был утверждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов.