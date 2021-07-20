Жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в первом фестивале уральского кино «Ойка»

С 4 по 11 октября в городах Урала пройдёт первый фестиваль уральского кино «Ойка». Увидеть лучшие работы и посмотреть классические картины тагильчане смогут в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Также фильмы из программы фестиваля будут показаны в Екатеринбурге и Челябинске.

Продвижение молодых и талантливых уральских режиссёров — цель этого конкурса. Главный вопрос — существует ли уральская идентичность и какова она в XXI веке? Фестиваль придумал один из киноклубов Екатеринбурга. Название фестиваля связано с уральской горой Нер-Ойка, что переводится как «владыка Урала».

«В качестве единственной реальной и эффективной возможности такого продвижения мы видим предоставление победителю нашего фестиваля технической, финансовой и медийной поддержки для создания следующего своего фильма. Для этого мы находимся в переговорах с несколькими киностудиями Екатеринбурга, на площадке одной из которых победитель фестиваля сможет реализовать свой проект», — говорят организаторы фестиваля.

Все, кто увлекается кино и монтажом, могут принять участие в конкурсе. Приём заявок открыт до 10 августа 2021 года. На конкурс можно присылать игровые и документальные фильмы, снятые не раньше 1 января 2016 года. Работы необходимо отправлять на почту oykafest@ya.ru. При отправке укажите Ф.И.О., дату рождения, место проживания, год создания фильма и его описание.

Участвовать в конкурсе могут как профессионалы, так и любители из Пермского края, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, Башкортостана, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Более подробная информация о фильмах начнёт появляться уже во второй половине августа в группе фестиваля во «ВКонтакте».