Жителей Нижнего Тагила предупреждают о снегопадах, метелях и гололедице

Жителей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области предупреждают о сильном снеге, метелях и гололедице. Непогода ожидает уральцев завтра, 31 октября. Днём на севере региона ожидается минус 5 градусов, в горах — минус 8. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 16 градусов. Уральский гидрометцентр прогнозирует установление снежного покрова и юго-восточный ветер с порывами до 14 м/с.

В Нижнем Тагиле в четверг дневная температура воздуха прогреется только до минус 5 градусов, но будет ощущаться как минус 13 градусов, отмечают синоптики. Ночная опустится до минус 8 градусов. Наряду с сильными снегопадами в городе будет дуть северный и северо-восточный ветер.

Напомним, в связи с непогодой ГИБДД попросила водителей-новичков не садиться за руль, а опытных автомобилистов не лихачить, соблюдать скоростной режим, а также дистанцию и боковой интервал. Тем, кто ещё не поменял летнюю резину на зимнюю, необходимо сделать это как можно быстрее.