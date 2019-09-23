Жителей Нижнего Тагила на этой неделе ждут дожди со снегом

Синоптики обещают жителям Нижнего Тагила на этой рабочей неделе дожди с мокрым снегом. Сегодня, 23 сентября, столбики термометров ещё поднимутся днём до 6 градусов выше нуля. Затем в городе немного похолодает, дневная температура воздуха будет держаться на уровне плюс 3–4 градусов. В ночное время прогнозируются заморозки до минус одного градуса. Охлаждение почвы и воздуха может привести к значительному повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур. Необходимо предпринять меры для их защиты. Во вторник и среду ожидается снег. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный и юго-западный.

В отдельных городах Свердловской области ночная температура воздуха на этой неделе будет опускаться до минус 4–6 градусов, дневная — подниматься до 8–9 градусов выше нуля. Уральский гидрометцентр обещает жителям региона дождь с мокрым снегом, в ближайшие три дня — западный и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий следует немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.