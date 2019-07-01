Жителей многоквартирного дома в центре Нижнего Тагила напугал сильный хлопок

В Нижнем Тагиле в четырёхэтажном жилом доме по улице Карла Маркса, 63а прогремел сильный хлопок. На место выехали все городские спецслужбы. О пострадавших не сообщается. Визуально дом не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. По словам очевидцев, был слышен сильный хлопок. Прибывшие на место пожарные не обнаружили задымления и уехали, передаёт журналист АН «Между строк».

UPD: поже выяснилось, что взорвалась пластиковая граната для страйкбола. Обычно внутрь вкладывается петарда, которая начиняется шариками или горохом. Остатки гранаты были обнаружены в кустах рядом с домом.