Жителей Горнозаводского округа научат монетизировать и популяризировать свои handmade-творения

20 марта в тагильском центре «Мой бизнес» (пр. Мира, 2а) стартует акселератор «Бизнес в сфере искусства и творчества». На нём и самозанятых, и не зарегистрированных в качестве предпринимателей жителей Горнозаводского округа научат зарабатывать на предметах, изготовленных своими руками. Опытные спикеры расскажут уральцам, как создать свой бренд и разработать фирменный стиль, правильно рассчитать себестоимость продукта и цену для продажи и выйти на рентабельность. Не менее интересным и важным станет блок об инструментах контекстной рекламы. В числе спикеров заявлены председатель Союза художников Анжелика Южакова, бизнес-тренер Максим Щербинин и дизайнер Елена Кирилюк.

Сегодня в Нижнем Тагиле и других городах Горнозаводского округа работают множество предпринимателей, которые создают игрушки, украшения, посуду, картины и другие уникальные вещи. В честь Международного женского дня в центре «Мой бизнес», например, была организована выставка, в которой приняли участие 29 человек — профессиональные художники и любители. Отдельно были экспонированы работы фотографов. Всего на выставке «Женские образы» представили 54 работы, выполненные в разных техниках: живопись, графика, фотография, линогравюра. Большую помощь в организации мероприятия оказала председатель Союза художников Анжелика Южакова.

«На выставку “Женские образы” нас вдохновил успех аукциона картин, когда нам удалось собрать от их продажи свыше 240 тысяч рублей для лечения и реабилитации детей фонда “Живи, малыш”. Кроме того, мы отметили большой интерес публики к творчеству и желание фотографов проводить обучающие семинары в нашем пространстве. Поэтому и решили организовать новую выставку как один из способов притяжения людей в наше пространство. На ней мы рассказываем не только о нашем центре, но и о полезных бизнес-движухах, например об акселераторе “Бизнес в сфере искусства и творчества”. Гости центра (студенты, физлица, самозанятые) и сами художники могут получить предпринимательскую компетенцию по окончании образовательной программы. В случае успешной защиты любой из них может претендовать на льготный займ под 0% годовых до 500 000 рублей от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Мероприятие «Бизнес в сфере искусства и творчества» бесплатное, но для участия в нём необходимо зарегистрироваться. Старт запланирован 20 марта в 18:30. Уточнить информацию можно у специалиста Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, филиалом которого является центр «Мой бизнес» в Тагиле, Ольги Поповой: +7(908)63-71-662.

Напомним, ранее проект из Нижнего Тагила по созданию артпространства и креативного кластера «АртРезиденция» стал победителем федерального конкурса «100 городских лидеров — 2020», организованного Агентством стратегических инициатив и корпорацией «Росатом». Авторами проекта выступили центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле и предприниматель Александр Быков. Акселератор «Бизнес в сфере искусства и творчества» — один из шагов на пути к созданию «АртРезиденции».