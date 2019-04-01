Жителей аварийных домов в Уральце обеспечат новыми квартирами

Жители десяти аварийных домов в посёлке Уралец получат квартиры. Переехать в новые помещения смогут 30 семей, чьи дома были признаны непригодными для проживания в 2012 году. Квартиры люди получат в новом доме, его строительство намечено на 2019–2020 годы.

Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил с руководителями муниципальных предприятий и профильных управлений в горадминистрации возведение многоквартирного дома в посёлке Уралец. Строительные работы планируется начать уже этой осенью.

«Уже выполнены инженерно-геодезические изыскания, на очереди проверка геологии участка, выделенного под строительство. Параллельно ведётся работа по уточнению поквартирной планировки. Все технические вопросы должны быть решены до 15 июля, затем планируется объявить конкурс на соискание строительной организации, которая будет возводить новый дом в посёлке Уралец», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, с 2017 по 2018 год ключи от новых квартир в Нижнем Тагиле получила 161 семья, проживающая в аварийных помещениях.