Житель Воронежа устроил стрельбу в магазине из-за несвежего мяса

В Воронеже 52-летний местный житель несколько раз выстрелил в продавщицу из травматического пистолета, решив, что купил плохой товар, сообщается на сайте областного ГУ МВД.

По данным следствия, мужчина купил в магазине мясо, но остался недоволен покупкой. Подумав, что продукт несвежий, он сходил домой за травматическим пистолетом, а вернувшись в торговый павильон, не менее четырёх раз выстрелил в 31-летнюю продавщицу. Его задержал местный полицейский, оказавшийся рядом во внеслужебное время, — он обезоружил мужчину и удерживал его до приезда Росгвардии и следственно-оперативной группы.

В отделе задержанный дал признательные показания, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.