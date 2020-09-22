Житель Воронежа после ссоры с женой поджёг автомобиль со своей годовалой дочерью

В Воронеже в отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), сообщает следственное управление СК по региону.

По предварительным данным, 18 сентября в вечернее время в домовладении, расположенном по переулку Радужный города Воронежа, между 35-летними супругами произошла ссора.

«Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина взял их малолетнюю годовалую дочь, перенёс её в гараж и посадил на заднее пассажирское сиденье автомобиля. Далее он облил кузов автомобиля бензином <…> и поджёг автомобиль», — сказано в сообщении ведомства.

Жена подозреваемого успела вытащить дочь из горящей машины, девочку доставили в больницу с ожогами первой степени. Мужчину задержали и заключили под стражу.