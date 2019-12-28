Житель Воркуты застрял в форточке и умер от переохлаждения

В Воркуте 56-летний мужчина пытался через форточку покинуть квартиру, расположенную на первом этаже жилого дома, но застрял. В итоге он умер от переохлаждения.

Как пишет местное издание «КомиОнлайн», погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшие на вызов полицейские достали воркутянина из окна, вернули в квартиру и вызвали медиков. Однако спасти ему жизнь не удалось.

По факту гибели мужчины СК проводит проверку, предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма.