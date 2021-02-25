Житель Верхней Туры планировал продать в Нижнем Тагиле самодельный нож, но его задержали полицейские

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила транспортные полицейские задержали 33-летнего жителя Верхней Туры, который хотел незаконно сбыть нож и ножны в городе. Согласно экспертизе, изъятый нож относится к категории холодного оружия, изготовленного самодельным способом по типу охотничьего ножа. Свободный оборот таких изделий запрещён в России.

Операция прошла 20 февраля в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Сам задержанный пояснил, что нашёл нож с ножнами осенью прошлого года в лесу и решил продать за 2 тысячи рублей с помощью интернет-сайта частных объявлений.