Житель Свердловской области получил реальный срок за жестокое убийство двух котов

В Свердловской области Тугулымский районный суд признал виновным местного жителя в жестоком убийстве двух котов своей матери и приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима.

Как пишет Znak.com со ссылкой на региональную прокуратуру, Алексей Кромзин был признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель»).

16 января этого года Кромзин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил кочергой котов своей матери — Яшу и Мармыша. Экзекуция происходила на глазах у пожилой женщины. В прокуратуре рассказали, что мужчина «действовал с особой жестокостью, желая животным мучительной смерти», а также пренебрёг «нормами общественной морали и нравственности». В ведомстве добавили, что это не первое преступление Кромзина.

В ходе судебного заседания живодёр частично признал свою вину. Он сказал, что избил котов, поскольку те мешали ему.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.