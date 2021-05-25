Житель Сухого Лога, во время стрима предложивший инспекторам «погонять», не справился с управлением и погиб

В Сухом Логу погиб водитель, предложивший «погонять» инспекторам ДПС, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошёл 23 мая в 2:00. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что по улицам города ездит автомобиль «Лада-Приора», водитель которого за рулём распивает спиртные напитки. На место выехал экипаж ГИБДД.

В это время «Лада-Приора» подъехала на улице к другому экипажу полиции. Водитель сказал полицейским: «Погоняем?», а затем увеличил скорость и попытался скрыться. По данным инспекторов, в это время мужчина вёл эфир в соцсетях.

На улице Пушкинской водитель не справился с управлением, съехал с дороги, машина опрокинулась. Сотрудники ДПС, поехавшие по предполагаемому маршруту «гонщика», обнаружили перевернувшийся автомобиль, который загорелся. Инспекторы извлекли водителя из машины, но он уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Сотрудники ГИБДД установили личность погибшего — это 36-летний житель Сухого Лога, ранее трижды привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД.

По данному инциденту проводится проверка, в ходе неё будут проведены необходимые экспертизы, по результатам которых будет определено наличие или отсутствие алкоголя в крови водителя. Уже известно, что в момент аварии он не был пристёгнут ремнём безопасности.