Житель Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его семью из дома

Двое судебных приставов убиты в Сочи при исполнении служебных обязанностей, пишет «Интерфакс».

Инцидент произошёл утром 9 июня на улице Просвещения в Адлерском районе рядом с Чкаловским пляжем. Приставы пришли описывать за долги дом и выселять из него семью по решению местного суда, хозяин дома открыл по ним огонь из охотничьего ружья, сообщили в городском УВД.

Мужчина, застреливший приставов, сам сообщил об убийстве в полицию и сдался правоохранительным органам.

По данным телеграм-канала «Подъём», возбуждено уголовное дело, которым занимается СКР. По данным Baza, всего приставов было трое, одному из них удалось убежать.

«Комсомольская правда» сообщает, что по адресу улица Просвещения, 81, куда пришли приставы, располагалось незаконное кафе, при пожаре в котором в 2019 году погибли 11 человек. Тогда же было возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего владельца незаконной постройки и 52-летнего мужчины, арендовавшего данное строение. Их обвинили в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статьи 109 УК РФ и 238 УК РФ).

«Позже [владелец] организовал в нём кафе-шашлычницу, а затем сдал его в аренду 52-летнему уроженцу Республики Армения. В июле 2018 года в этом объекте жили четыре его родственника в возрасте от 8 до 60 лет. Рано утром 30 июля 2018 года в кафе загорелся электропроводник. Пламя быстро распространилось не только по шашлычнице, но и перекинулось на соседний трёхэтажный дом. В тот момент в кафе отдыхали 4 человека, а во втором доме — 7 человек. Эти люди приехали из РСО-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет», — сообщили в СУ СКР Краснодарского края.

Позже выяснилось, что и трёхэтажный дом — незаконная постройка. Хозяин объекта регулярно сдавал его квартирантам. В отношении него правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.