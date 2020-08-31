Житель села под Нижним Тагилом погиб в собственном доме из-за неосторожного обращения с огнём

28 августа житель села Николо-Павловского погиб в собственном доме во время пожара. Огонь вспыхнул около 10 часов утра. На улицу 2-я Уральская выехали 2 спецмашины и 8 спасателей. В 10:14 они локализовали огонь, в 10:15 ликвидировали открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 11:13.

В помещении во время пожара находился 53-летний владелец дома, его спасти не удалось. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём погибшего.

Ещё один пожар по причине неосторожного обращения с огнём произошёл в многоквартирном доме Нижнего Тагила. Пламя из окна квартиры на третьем этаже заметили прохожие с улицы около 12 часов дня. Как выяснилось позже, в 5-этажном жилом доме № 71 по проспекту Дзержинского на площади 9 кв. м горело домашнее имущество.