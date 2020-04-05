Житель Рязанской области застрелил пятерых человек за то, что они шумели под его окнами

В посёлке Елатьма Рязанской области местный житель 4 апреля расстрелял из охотничьего ружья компанию из пяти человек. Как пишет Znak.com, на допросе задержанный заявил, что убитые «громко разговаривали под его окнами».

По данным следствия, около десяти вечера мужчина с балкона сделал замечание шумной компании молодых людей, из-за чего произошёл словесный конфликт.

«Он взял находившееся в квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружьё, вышел в подъезд и произвёл выстрелы в четырёх молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия», — сообщили в региональном СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело за убийство двух или более лиц.