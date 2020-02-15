Житель Ростовской области случайно застрелил сына друга по дороге на охоту

СК по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который 13 февраля случайно застрелил 11-летнего сына своего друга по дороге на охоту.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР, подозреваемый ехал на охоту вместе с другом и его сыном. Находясь на переднем пассажирском сиденье автомобиля, он зарядил охотничье ружьё, дослав патрон в патронник, и положил его между водительским и пассажирским сиденьями. Ствол оружия был направлен на заднее сиденье, где находился ребёнок. Во время движения автомобиля произошёл самопроизвольный выстрел. Мальчик получил огнестрельное ранение в живот, врачам не удалось спасти его жизнь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.