Житель пригорода Нижнего Тагила получил реальный срок за попытку расплатиться в магазине билетом банка приколов

В селе Краснополье под Нижним Тагилом 35-летний мужчина набрал покупок на 1100 рублей и планировал расплатиться за них 5-тысячной купюрой банка приколов. В магазин «Весна» житель пригорода пришёл не один, а вместе со своими знакомыми. В подлинности банкноты засомневалась продавщица и сразу же сообщила об этом хозяину торговой точки. Заметив, что сотрудники магазина заинтересовались деньгами, мужчина убежал. После чего директор продуктового магазина вызвал полицию. Как сообщает ИА «Все новости», правонарушение произошло 30 января 2021 года. В прокуратуре Пригородного района уточнили, что мужчина приобретал продукты и спиртное.

В разговоре с правоохранительными органами задержанный рассказал, что нашёл банкноту в снегу месяц назад и взял её себе. Когда возникла потребность в деньгах, он пошёл в магазин, чтобы разменять фальшивку на настоящие купюры. На мужчину возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путём обмана, не доведённое до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Суд приговорил мужчину к 10 месяцам колонии строгого режима.

У мужчины есть несколько судимостей: за кражу и преступление против личности. В прошлом году он освободился из колонии, где отбывал наказание за угон трактора. Приговор не вступил в законную силу.