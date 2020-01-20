Житель посёлка под Нижним Тагилом выдумал историю о похищении пса и поросёнка, чтобы проверить работу полиции

Прокуратура Пригородного района передала в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя посёлка Ленёвка, который находится под Нижним Тагилом. В декабре прошлого года мужчина сообщил в полицию о краже породистого поросёнка и щенка спаниеля, но это оказалось ложью.

Как рассказал сельчанин, он решил проверить качество работы правоохранителей, поэтому позвонил в дежурную часть и заявил о краже пса и поросёнка. Ущерб мужчина оценил в 12,5 тысячи рублей. Приехавшая на место следственно-оперативная группа осмотрела предполагаемое место преступления, опросила потерпевшего и его соседей.

Как пишет ИА «Все новости», на повторном допросе, который прошёл спустя пять дней после подачи заявления, выяснилось, что вся история является выдумкой. Мужчина признался, что у него никогда не было ни спаниеля, ни поросёнка. А всю историю с похищением он сочинил, чтобы якобы проверить качество работы полиции.

В отношении «ревизора» возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Санкции статьи предусматривают как штраф в размере 120 тысяч рублей, так и реальное заключение сроком до двух лет.