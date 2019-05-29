Житель Полевского обратился в прокуратуру с требованием проверить на экстремизм стихи Бродского

Житель города Полевского Свердловской области Евгений Нечаев написал обращение в прокуратуру региона с требованием проверить на экстремизм стихи Иосифа Бродского, пишет Znak.com.

По словам Нечаева, написать заявление его побудило стихотворение Бродского «Представление», написанное в 1986 году, а точнее — абзац в середине, содержащий оскорбительное, как считает мужчина, высказывание о лицах еврейской национальности. По словам Нечаева, в ближайшее время он намерен также подать аналогичные заявления в надзорный орган с требованием проверить на экстремизм творчество Александра Пушкина и Марины Цветаевой.

О реакции прокуратуры относительного такого странного внимания к классикам русской и советской поэзии пока ничего неизвестно.