Житель Первоуральска, убивший отца троих детей, отправится в тюрьму на 9,5 лет 

В Первоуральске суд приговорил 23-летнего местного жителя к 9 годам и 5 месяцам колонии строгого режима за убийство прохожего. Ранее уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении Антона К. рассматривалось коллегией присяжных заседателей, но тогда обвинительный вердикт был отменён судом апелляционной инстанции.

Напомним, трагедия произошла вечером 21 февраля 2020 года после того, как между двумя мужчинами на улице произошёл конфликт. Случайный свидетель ссоры сделал замечание и призвал конфликтующих к порядку. В ответ на просьбу осуждённый Антон К. ударил прохожего бутылкой по голове. А когда бутылка разбилась, оставшейся в руке «розочкой» злоумышленник ударил потерпевшего несколько раз в область левого плеча и шеи. В результате травмы мужчина скончался на месте. У погибшего остались трое детей.

В марте 2021 года суд присяжных вынес дебоширу обвинительный вердикт. Тогда срок отбывания наказания составил 9 лет и 6 месяцев. Приговор был отменён судом апелляционной инстанции, дело вернули на рассмотрение.

Сегодня, 17 февраля, на основании собранных обвинением доказательств Первоуральский городской суд назначил Антону К. наказание в виде 9 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Приговор не вступил в законную силу.