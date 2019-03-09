Житель Перми получил счёт за услуги ЖКХ на 2 млн рублей

Жителю Перми выставили счёт за коммунальные услуги на сумму более 2 миллионов рублей из-за ошибки управляющей компании, сообщает телеграм-канал Mash.

Пермяк живет в квартире площадью 40 квадратных метров. В квитанции об оплате указано, что в квартире мужчины проживает четыре тысячи человек. В общей сложности сумма оплаты коммунальных услуг за февраль составила два миллиона рублей.

В управляющей компании ситуацию объясняют тем, что их бывший руководитель на данный момент находится под следствием, из-за чего нынешние сотрудники запутались в документах. При этом в городе нашлось ещё несколько таких жителей, у которых была аналогичная проблема.