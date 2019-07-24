Житель Пензы отсудил у онкодиспансера 90 тысяч рублей за ошибочный диагноз

Октябрьский районный суд Пензы взыскал 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с областного онкологического диспансера, ошибочно поставившего диагноз местному жителю, со ссылкой на решение суда пишет РБК.

Истец заявлял, что в 2015 году ему диагностировали рак четвёртой степени, когда он обратился с жалобами на боли в костях. В диспансере отметили, что мужчине осталось жить один месяц. При этом с тех пор он прожил уже более двух лет и получил инвалидность первой группы на два года.

После повторных анализов ему поставили другой диагноз — диффузный остеопороз второй стадии. Из-за того, что врачи не выявили это заболевание раньше, мужчина не получал квалифицированного лечения. Это привело к переломам позвоночника и более тяжёлой инвалидности.

На заседании суда супруга жителя Пензы отметила, что ему также назначили лекарства от псориаза, которые нельзя принимать при остеопорозе, однако мужчина об этом заболевании не знал. При этом представитель онкологического диспансера заявила, что врачебная ошибка не была установлена.

Решение суда вступило в законную силу.