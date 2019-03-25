Житель Нижнего Тагила заплатил 200 тысяч рублей алиментов, чтобы не лишиться автомобиля

37-летний житель Нижнего Тагила за несколько дней выплатил задолженность по алиментам своей несовершеннолетней дочери из-за риска остаться без машины, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ регионального УФССП.

Из-за уклонения от уплаты алиментов в размере четверти всех видов заработка мужчина накопил долг около 200 тысяч рублей. Судебными приставами Дзержинского районного отдела Нижнего Тагила должник был объявлен в розыск, найден и предупреждён об ограничении в специальном праве в части управления транспортным средством.

В трёхдневный срок тагильчанин погасил всю сумму задолженности — 196 тысяч рублей было перечислено на депозитный счёт структурного подразделения судебных приставов, которые направят деньги ребёнку должника.