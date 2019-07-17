Житель Нижнего Тагила выращивал на даче коноплю

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот наркотических веществ в крупном размере» в отношении 28-летнего местного жителя. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина занимался культивированием запрещённых растений на своём дачном участке в коллективном саду, расположенном в районе Исинского тракта.

«При осмотре жилища полицейские обнаружили отдельное помещение площадью около четырёх квадратных метров, в котором молодой человек организовал лабораторию. Установленная для этих целей палатка была оборудована вентиляцией, специальными осветительными приборами и системой автоматического полива. Мужчина признался оперативникам, что употребляет наркотики растительного происхождения, поэтому решил попробовать самостоятельно вырастить и приготовить их для личного потребления. Всё оборудование и семена приобрёл через интернет», — рассказали в полиции.

Помимо растущих кустов, полицейские обнаружили несколько пластиковых вёдер с урожаем и стеклянные банки с верхушками растений, стебли сушились на расстеленных газетах. В общей сложности сыщики изъяли около 800 г наркотических веществ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.