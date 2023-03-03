Житель Нижнего Тагила в надежде провести время с проституткой стал жертвой онлайн-мошенников

В Нижнем Тагиле 32-летний местный житель в надежде провести время с проституткой лишился всех своих сбережений, став жертвой онлайн-мошенников. По словам руководителя пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, пострадавший обратился с заявлением в отдел полиции № 18 Нижнего Тагила и рассказал о случившемся.

Мужчина объяснил полицейским, что зашёл на сайт в интернете, выбрал девушку лёгкого поведения и позвонил ей. Ответившая «сотрудница» сообщила, что выезжает на вызов только по предоплате, но стоимость услуги не назвала. На этом мужчина прекратил разговор. На следующий день ему позвонил неизвестный и, представившись вором в законе по имени Адам Большой, сообщил, что у тагильчанина могут возникнуть проблемы. Аферист уточнил, что из-за звонка, совершённого накануне девушке под ником «Жрица любви», он был вынужден потратить много денег.

«Чтобы урегулировать проблему, злоумышленник предложил кавалеру заплатить крупную сумму, иначе горя не миновать всем его родным. Для убедительности мошенник назвал персональные данные близких потерпевшего. Это напугало жертву, после чего он несколько раз перечислил на указанный псевдоавторитетом счёт требуемые деньги. А когда понял, что на другом конце телефонного провода мошенник, обратился с заявлением о помощи в органы внутренних дел, но было уже поздно, денег и след простыл», — отметил Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). По словам главы пресс-службы ведомства, в Свердловской области вновь участились случаи онлайн-мошенничества.

«Ваш счёт находится в опасности, кто-то пытается оформить кредит, взломан аккаунт на портале Госуслуг, родной человек попал в ДТП, предложения по инвестиции средств в якобы прибыльный бизнес. Такие и многие другие похожие методы злоумышленников являются основными способами хищения денег у граждан. Нужно заботиться о мерах безопасности друг друга, регулярно напоминая родным, близким и знакомым об опасности, которая может исходить от звонков неизвестных», — подчеркнул Валерий Горелых.