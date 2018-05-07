Житель Нижнего Тагила в день инаугурации Путина вышел с одиночным пикетом в поддержку задержанных 5 мая

Через два с половиной часа после инаугурации Владимира Путина житель Нижнего Тагила Дмитрий Трофимов вышел с одиночным пикетом в поддержку задержанных на митингах 5 мая. Активист встал на Театральной площади с плакатом «Сегодня инаугурация. Лидер, который не сомневается в собственной легитимности, не станет подавлять мирный протест».

«В Екатеринбурге задержали только одного человека, но в других городах были жестокие задержания. За что этих людей били? За то, что вышли мирно и без оружия высказать своё мнение?», - пояснил свою позицию АН «Между строк» пикетчик.

По словам Трофимова, 5 мая он не присутствовал на акции в Комсомольском сквере Нижнего Тагила, где собрались около 50 человек, а участвовал в «прогулке» тысяч екатеринбуржцев, которые вышли на несогласованную с властями акцию на Октябрьскую площадь.

Напомним, в субботу, 5 мая, по всей стране прошли массовые акции протеста «Он нам не царь», которые организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции были не согласованы, из-за чего полиция и Росгвардия начали проводить массовые задержания. Всего по стране были задержаны более 1600 человек, в том числе много несовершеннолетних.

Upd: Пикет продлился менее часа. К пикетирующему подходила, замначальника тагильской полиции по охране общественного порядка подполковник Руслан Асадуллин проверил у Трофимова паспорт и разъяснил правила одиночного пикетирования. Через некоторое время активист свернул пикет.