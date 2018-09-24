Житель Нижнего Тагила продаёт молитвенник XVII века по цене нового автомобиля

Житель Нижнего Тагила выставил на продажу православный молитвенник XVII века за 680 тысяч рублей через сервис подачи объявлений «Юла». Как рассказал АН «Между строк» продавец, который представился Сергеем, псалтырь ему достался от прабабушки.

«Моя прабабушка была очень набожным человеком. Я с детства помню, как она каждый день молилась по нему. В книге около ста страниц. Я нигде её не оценивал, а стоимость указал от себя», — признался Сергей.

По словам продавца, за полтора года по объявлению ему звонили всего три раза, но дальше телефонных переговоров дело не зашло.