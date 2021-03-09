Житель Нижнего Тагила продаёт автограф писателя Владислава Крапивина за 1 млн рублей

На сайте бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу иллюстрацию к произведению уральского писателя Владислава Крапивина с автографом автора, пишет Znak.com.

На картинке изображены герои небольшой повести «Удивительный Чип» — мальчик и лягушонок по имени Чип. Внизу писатель оставил свой автограф и написал: «От Чипа и его автора — Владислава Крапивина». Автор рисунка — Евгения Стерлигова, иллюстрировавшая книги Крапивина.

Длина иллюстрации — 24 см, ширина — 13 см, акварель, основа — плотный белый картон, бумага.

За картину просят 1 млн рублей. Как указал продавец Валерий из Нижнего Тагила, картинку с автографом ему подарил сам писатель в 1980-е годы. Мужчина рассказал, что он был знаком с Крапивным лично с 10 лет — с тех пор, когда сам начал писать сказки. Все деньги, которые Валерий выручит за продажу иллюстрации с подписью, он пообещал отправить на благотворительность.