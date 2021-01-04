Житель Нижнего Тагила принёс в полицию табельное оружие, потерянное в парке «Народный»

В Нижнем Тагиле местный житель принёс в полицию табельное оружие и патроны, которые 29 декабря потеряла в парке «Народный» одна из сотрудниц ведомства, пишет «Комсомольская правда».

По словам мужчины, он обнаружил пистолет Макарова и патроны к нему в сугробе неподалёку от парка.

Напомним, ранее старший сержант 2-й роты отдельного батальона ППСП МУ МВД Нижнего Тагила во время службы потеряла табельное оружие — пистолет Макарова.

«29 декабря 37-летняя сотрудница потеряла оружие во время несения службы в районе парка “Народный” на улице Фрунзе. Пистолет был заряжен, в обойме 8 патронов. В настоящее время в гарнизон полиции Нижнего Тагила приехали сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, которые проводят по данному случаю проверку с применением полиграфа», — сообщал собеседник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудница работает в органах правопорядка с августа 2008 года, звание старшего сержанта она получила в январе 2015 года.