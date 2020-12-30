В Нижнем Тагиле сотрудница полиции потеряла табельное оружие во время дежурства

Старший сержант 2-й роты отдельного батальона ППСП МУ МВД Нижнего Тагила во время службы потеряла табельное оружие — пистолет Макарова, со ссылкой на источники пишут ЕАН и «КП-Екатеринбург».

«29 декабря 37-летняя сотрудница потеряла оружие во время несения службы в районе парка “Народный” на улице Фрунзе. Пистолет был заряжен, в обойме 8 патронов. В настоящее время в гарнизон полиции Нижнего Тагила приехали сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, которые проводят по данному случаю проверку с применением полиграфа», — сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Отмечается, что старший сержант работает в органах правопорядка с августа 2008 года, звание старшего сержанта она получила в январе 2015 года. По словам источника, проступок сотрудницы будет иметь последствия для её коллег.

«Будет наказан напарник сотрудницы, ответственный по батальону, ответственный по гарнизону. Очевидно, что инструктаж в батальоне проводился плохо, формально. Сотрудница не имела права никому оставлять оружие, даже напарнику», — замечает источник ЕАН.

Он уточнил, что за последние три года в батальоне сменилось два командира, а некомплект составляет примерно 40 сотрудников.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что по данному факту руководством гарнизона полиции Нижнего Тагила проводится служебная проверка.