Житель Нижнего Тагила поругался с собутыльниками и решил отомстить, обвинив их в краже

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос в отношении 48-летнего жителя Ленинского района. Мужчина пытался убедить полицейских, что собутыльники похитили у него строительный инструмент.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», тагильчанин сам пришёл в ОП № 16 и заявил, что у него из дома при неизвестных обстоятельствах были похищены болгарка, шуруповёрт, паяльник и дрель.

«Было установлено, что в тот день заявитель был в гостях, где распивал спиртное с приятелями. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины, как водится, что-то не поделили, завязался небольшой конфликт, который перерос в потасовку. После ссоры разгорячённый мужчина вернулся к себе домой и, не простив обиду своим “компаньонам”, решил выдумать историю с кражей, обвинив их в её совершении», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что заявитель месяцем ранее продал инструменты, и установили личность скупщика, подтвердившего это.

Сейчас тагильчанин находится под подпиской о невыезде. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает как штраф, так и возможное лишение свободы сроком до двух лет.