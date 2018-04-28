Житель Нижнего Тагила отправился в колонию за растрату денег клиентов ритуальной фирмы

Верхнесалдинский районный суд отправил жителя Нижнего Тагила Антона Бугорского в тюрьму на два года за присвоение денежных средств десятков уральцев (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Мужчина работал менеджером у индивидуального предпринимателя и заключал с клиентами договоры на изготовление и установку надгробий. С декабря 2015 года по май 2016 года он заключил 21 договор на общую сумму свыше 648 тысяч рублей, но не сообщил об этом начальству. Работы по заключённым договорам при этом выполнены не были, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В прошлом году в Ленинский районный суд Нижнего Тагила было передано уголовное дело в отношении 38-летнего руководителя камнеобрабатывающей фирмы «Мемориал», который обвиняется в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. По версии обвинения, в период с декабря 2014 года по июль 2016 года индивидуальный предприниматель осуществлял экономическую деятельность в сфере организации похорон. Бизнесмен подозревается в обмане 127 клиентов на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей. За противоправные действия подсудимому грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание откладывается с августа 2017 года, ближайшее назначено на 18 мая 2018 года.