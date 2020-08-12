Житель Нижнего Тагила осуждён за попытку сбыта фальшивой купюры

В Нижнем Тагиле местный житель привлечён к уголовной ответственности за покушение на сбыт поддельных денег. Злоумышленник пытался сбыть поддельную купюру номиналом 1000 рублей в одном из отделений банка, намеренно повредив фальшивку, а затем склеив фрагменты скотчем. Ещё одно уголовное дело по подобному инциденту направлено в суд. По данным отдела экономической безопасности МУ МВД «Нижнетагильское», всего с начала года в Нижнем Тагиле семь раз пытались сбыть фальшивые деньги, из которых одна купюра номиналом 1000 рублей, остальные — 5000 рублей.

«Сотрудники полиции ориентируют руководителей предприятий сферы торговли и услуг на тему распространения поддельных денежных купюр. Полицейские проводят разъяснительную работу с представителями торговых точек и напоминают, как определить по отличительным признакам поддельные денежные знаки, а также информируют о тактике поведения персонала в случае обнаружения фальшивых денежных купюр», — сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции призывают быть бдительными в обращении с денежными средствами. В случае обнаружения фальшивой купюры необходимо сообщить в дежурную часть полиции по телефону 8 (3435) 47-70-02 либо на линию 02.