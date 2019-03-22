Житель Нижнего Тагила обвиняет УК во взломе квартиры и пропаже 18000 рублей

Житель Нижнего Тагила Владимир Головачёв обвиняет управляющую компанию ООО «КС Мой дом» в незаконном проникновении в его квартиру, пока он находился на работе. После визита коммунальщиков из жилища пропало около 18 тысяч рублей, утверждает мужчина. Инцидент произошёл 5 марта. Со слов заявителя, когда он вернулся со смены, то увидел, что дверь его квартиры на втором этаже дома № 12 по Октябрьскому проспекту заварена, а замок вскрыт. Позже мужчина выяснил, что накануне в УК поступила заявка от его соседей снизу о том, что с потолка капает вода. Поскольку Владимира не было дома, то аварийная бригада приняла решение перекрыть весь стояк. На следующий день представители управляющей компании обратились в полицию с уведомлением о вскрытии входной двери квартиры.

«Квартира находится в собственности муниципалитета, а Головачёв получил её в социальный найм, — пояснил АН “Между строк” директор УК “Мой дом” Владимир Штанько. — На самого Головочёва выйти не получилось, связи с ним нет. Мы обратились в мэрию, но там сказали, что при вскрытии квартиры они присутствовать не будут. Когда вместе с полицией мы вскрыли квартиру, то поняли, что не ошиблись — подтекал сливной бачок. Поэтому мы перекрыли воду в квартире, включили на стояке, а дверь потом заварили и опечатали».

В свою очередь Головачёв утверждает, что никаких проблем с домашней сантехникой у него нет. По утверждению Владимира, пока его не было дома, из квартиры пропало около 18 тысяч рублей. Мужчина обратился в управляющую компанию с требованием возместить ремонт двери, но получил отказ, после чего написал заявление в полицию.

«Я не знаю, как мне дальше жить, я не знаю, подбросили мне в квартиру что-то или нет, я боюсь, что через какое-то время у меня что-нибудь найдут, что мне подбросили, или я отравлюсь какими-нибудь веществами, внесёнными в мою квартиру. У меня зреет психическое расстройство. Я в панике. Помогите, я не знаю, что мне делать», — написал мужчина в заявлении.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что по заявлению проводится проверка, где будет дана оценка правомерности действий управляющей компании.